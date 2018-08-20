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Власти Ульяновской области решили бороться с коррупцией с помощью хештега

09:18, 20.08.2018 1
Власти Ульяновской области решили бороться с коррупцией с помощью хештега
Фото: pixabay.com

Власти Ульяновской области объявили интернет-акцию «Честный регион — достойное будущее».

Для участия нужно выложить фотографию или любое изображение в социальных сетях, отражающее отрицательное отношение к коррупции с хеэштегом #япротивкоррупции. По словам организаторов акции, это способствует антикоррупционному воспитанию молодого поколения, а также привлечет к проблеме внимание пользователей соцсетей.

Акция проходит в рамках проекта «Дни справедливости, согласия и созидания» при поддержке губернатора региона Сергея Морозова.

Напомним, в Башкирии весной этого года был запущен хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:10
    Что такое етинг и по чему нельзя сказать по русски
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