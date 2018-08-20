Власти Ульяновской области решили бороться с коррупцией с помощью хештега

Власти Ульяновской области объявили интернет-акцию «Честный регион — достойное будущее».

Для участия нужно выложить фотографию или любое изображение в социальных сетях, отражающее отрицательное отношение к коррупции с хеэштегом #япротивкоррупции. По словам организаторов акции, это способствует антикоррупционному воспитанию молодого поколения, а также привлечет к проблеме внимание пользователей соцсетей.

Акция проходит в рамках проекта «Дни справедливости, согласия и созидания» при поддержке губернатора региона Сергея Морозова.

Напомним, в Башкирии весной этого года был запущен хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого.