АСВ не нашло имущество «Кулонстроя»

Владелец ЗАО «Кулонстрой» Альберт Фахрутдинов запретил АСВ подавать запросы в Федеральную регистрационную службу и ГИБДД для поиска имущества его компании.

При этом инициатива агентства вызвала противостояние среди конкурсных кредиторов. Как следует из итогов голосования, ее поддержали кредиторы, имеющие 49,19% голосов, а против выступили 50,81% голосов.

Из-за этого арбитражнику «Кулонстроя» удалось согласовать выставление на торги в августе этого года лишь обесцененного пакета акций «Ипотечного агентства РТ» на 15,6 млн рублей (он находился в залоге по кредиту ТФБ на 792 млн рублей).

Отмечается, что закрыться компания может уже поздней осенью.

Подробнее о ситуации, возникшей из-за потерянного имущества «Кулонстроя», читайте в материале «Реального времени».