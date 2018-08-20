Росстандарт разработал ГОСТ, содержащий «утреннюю побудку» для студентов

Росстандарт разработал новый ГОСТ. Документ устанавливает требования к условиям проживания и к услугам, которые предоставляются в общежитиях. В том числе, сотрудникам предлагается будить студентов по утрам (по их просьбе).

В связи с чем администрациям общежитий предлагают ввести для студентов услугу «утренняя побудка». Эксперты отмечают, что некоторым студентам услуга побудки необходима, передают «Известия».

Среди первоочередных услуг также — вызов скорой помощи, предоставление медицинской аптечки. Студентам также рекомендуется выдавать утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.

Напомним, в военных вузах России появится новое направление подготовки офицеров — «Робототехника военного и специального назначения». Формирование федерального государственного образовательного стандарта завершено.