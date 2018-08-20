Спектакль Pussy Riot о «панк-молебене» в церкви получил награду на фестивале в Шотландии

Спектакль Pussy Riot: Riot Days получил награду шотландской газеты Herald — Angels award на фестивале искусств Fringe.

Постановка основана на книге Марии Алехиной «Riot Days», передает «Медуза». В ней рассказывается о событиях 2012 года, когда группа Pussy Riot устроила «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, суд признал участниц акции виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили каждую к двум годам колонии.

Ранее Европейский суд по правам человека присудил компенсации троим участницам группы Pussy Riot по делу о танце в храме в 2012 году.