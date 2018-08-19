Новый рыбоводный комплекс в Лаишевском районе откроется в начале сентября
Новый рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана планируют открыть в начале сентября. Предприятие будет выращивать по пять миллионов мальков стерляди в год.
В настоящее время уже построен один из пяти производственных корпусов, второй будет построен в 2019 году.
«Первая очередь рассчитана по проекту на один миллион мальков стерляди в год. Мы будем партиями выращивать. Мощности установок замкнутого водоснабжения рассчитаны именно под этот объем», — цитирует «Татар-информ» гендиректора компании Игоря Абдрахманова.
По его словам, объем очень мал для республики и предприятие рассчитывает на пять миллионов мальков в год. Как отметил осетровод Хорхе Филомено, комплекс работает с небольшой партией стерляди в пробном режиме.
Ранее сообщалось, что рыбоводческим комплексом «Биосфера-фиш» в Лаишевском районе заинтересовалась делегация из Узбекистана.ПромышленностьАгропром Татарстан
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