Новый рыбоводный комплекс в Лаишевском районе откроется в начале сентября

Новый рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана планируют открыть в начале сентября. Предприятие будет выращивать по пять миллионов мальков стерляди в год.



В настоящее время уже построен один из пяти производственных корпусов, второй будет построен в 2019 году.

«Первая очередь рассчитана по проекту на один миллион мальков стерляди в год. Мы будем партиями выращивать. Мощности установок замкнутого водоснабжения рассчитаны именно под этот объем», — цитирует «Татар-информ» гендиректора компании Игоря Абдрахманова.

По его словам, объем очень мал для республики и предприятие рассчитывает на пять миллионов мальков в год. Как отметил осетровод Хорхе Филомено, комплекс работает с небольшой партией стерляди в пробном режиме.

Ранее сообщалось, что рыбоводческим комплексом «Биосфера-фиш» в Лаишевском районе заинтересовалась делегация из Узбекистана.