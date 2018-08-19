На агрофирме в Татарстане сгорели 1,5 тысячи рулонов соломы

На агрофирме в Заинском районе республики огонь уничтожил 1,5 тыс. тюков с соломой на площади 500 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.



Сообщение о пожаре на поле возле населенного пункта Поручиково постпупило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня около полуночи. Очевидцы сообщили, что горят тюки с соломой, сложенные пирамидой на территории ООО «Агрофирма «Заинский сахар», передает «Татар-информ».

Спасателям потребовались почти два часа, чтобы полностью справиться с огнем. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 300 тыс. рублей.