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Водитель попавшего в ДТП автобуса на Ставрополье не справился с управлением — ГИБДД

10:29, 19.08.2018
Водитель попавшего в ДТП автобуса на Ставрополье не справился с управлением — ГИБДД
Фото: pxhere.com

Водитель попавшего в аварию автобуса в Ставропольском крае, не справился с управлением. Происшествие произошло на 295-м км федеральной автодороги «Кавказ».

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Setra не справился с управлением и допустил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком КАМАЗ с прицепом, в результате автоаварии погибли два пассажира», — цитирует ТАСС сообщение отдела пропаганды краевого управления ГИБДД.

Напомним, медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и КАМАЗом на Старополье, в том числе пятерых детей.

Происшествия
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