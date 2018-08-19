Водитель попавшего в ДТП автобуса на Ставрополье не справился с управлением — ГИБДД

Водитель попавшего в аварию автобуса в Ставропольском крае, не справился с управлением. Происшествие произошло на 295-м км федеральной автодороги «Кавказ».

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Setra не справился с управлением и допустил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком КАМАЗ с прицепом, в результате автоаварии погибли два пассажира», — цитирует ТАСС сообщение отдела пропаганды краевого управления ГИБДД.

Напомним, медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и КАМАЗом на Старополье, в том числе пятерых детей.