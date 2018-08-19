После ДТП на Ставрополье госпитализировали 17 человек
Медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и «КАМАЗом» на Старополье, в том числе пятерых детей.
«По состоянию на 8.00 мск всего пострадало 18 человек: 17 человек госпитализировано, один человек — амбулаторно. В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети», — цитирует ведомство «РИА Новости».
#Спасатели #МЧС России ликвидировали последствия #ДТП — Андроповский р-н (ут. инф.) https://t.co/EwBhlmEKY2 pic.twitter.com/YadwJv2NfE
— ГУ МЧС России по СК (@MchsSK) 19 августа 2018 г.
В пункте временного размещения остаются 24 человека.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым