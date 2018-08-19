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После ДТП на Ставрополье госпитализировали 17 человек

08:59, 19.08.2018
После ДТП на Ставрополье госпитализировали 17 человек
Фото: realnoevremya.ru

Медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и «КАМАЗом» на Старополье, в том числе пятерых детей.

«По состоянию на 8.00 мск всего пострадало 18 человек: 17 человек госпитализировано, один человек — амбулаторно. В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети», — цитирует ведомство «РИА Новости».

В пункте временного размещения остаются 24 человека.

Происшествия
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