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Имущество обувной фабрики «Спартак» оценили в 1,5 млрд рублей

08:29, 19.08.2018
Имущество обувной фабрики «Спартак» оценили в 1,5 млрд рублей
Фото: vk.com

Имущество обувной фабрики «Спартак» оценили на сумму более 1,5 млрд рублей. Оценщиком выступило ООО «Независимая экспертиза» из Ижевска.

В документах оценена недвижимость в Буинске, Йошкар-Оле и Казани. В последней, здания расположены на Декабристов, Фрунзе и Спартаковской 2. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

Ранее сообщалось, что кредиторы взыщут со «Спартака» 3 млрд рублей через распродажу его активов.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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