Рубин выразил соболезнования в связи со смертью дочери своего экс-голкипера Ревишвили

Казанский футбольный клуб «Рубин» выразил соболезнования своему экс-голкиперу Нукри Ревишвили в связи со смертью его 9-летней дочки.

«Потерять ребенка – это наверно самое страшное, что может произойти в жизни. Вся наша команда выражает слова поддержки Нукри и его семье», — рассказал старший тренер молодежной команды «Рубина» Роман Шаронов.



По информации СМИ, девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома. Была ли она одна дома в этот момент, не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет.