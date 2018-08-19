Рубин выразил соболезнования в связи со смертью дочери своего экс-голкипера Ревишвили
Казанский футбольный клуб «Рубин» выразил соболезнования своему экс-голкиперу Нукри Ревишвили в связи со смертью его 9-летней дочки.
«Потерять ребенка – это наверно самое страшное, что может произойти в жизни. Вся наша команда выражает слова поддержки Нукри и его семье», — рассказал старший тренер молодежной команды «Рубина» Роман Шаронов.
По информации СМИ, девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома. Была ли она одна дома в этот момент, не уточняется.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет.Происшествия Татарстан
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