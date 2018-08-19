Украинский игрок «Нижнего Новгорода» отвернулся от российского флага во время гимна

Вчера в очередном туре ФНЛ «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева на выезде обыграл «Сочи» — 0:1.

Перед началом встречи, во время исполнения российского гимна, игроки обеих команд повернулись в сторону российского флага. Защитник «Нижнего Новгорода» украинец Виталий Федорив демонстративно остался стоять лицом к трибуне, проявив неуважение к национальному гимну и флагу. Об этом сообщает корреспондент Sport24 с места событий.

30-летний Федорив является воспитанником киевского «Динамо». Ранее он выступал за украинские команды, а также провел несколько сезонов в пермском «Амкаре». В составе «Нижнего Новгорода» Федорив играет с сезона-2017/18.