Россиянка Ласицкене победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Швеции

Фото: ru.wikipedia.org / Erik van Leeuwen

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, выиграла на соревнованиях по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире в шведском Гетеборге.

Спортсменка стала первой с результатом 1,97 метра. Второе место заняла шведка Софи Скуг (1,80), третьей стала ее соотечественница Эрика Кинси (1,84), передает ТАСС.

Ранее россиянка становилась двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2017 году победила в «Бриллиантовой лиге». В августе этого года Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Эта победа стала для спортсменки первой в карьере на европейском первенстве.