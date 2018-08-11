Россиянка Ласицкене впервые стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Фото: ru.wikipedia.org / Erik van Leeuwen

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Она со второй попытки взяла планку на высоте 2 метра. Затем Ласицкене совершила три неудачных прыжка, пытаясь покорить высоту 2,04 м. Серебро выиграла болгарка Мирела Демирева с аналогичным результатом, который она показала лишь с третьей попытки. Третьей стала немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,96 м), передает ТАСС.

Отметим, что Ласицкене впервые в карьере одержала победу на европейском первенстве. Ранее россиянка становилась двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2017 году победила в «Бриллиантовой лиге».

По итогам восьми медальных дней чемпионата Европы в активе российских спортсменов 54 награды (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых). Второе место занимают британцы — 55 наград (19-19-17). Третьими с 32 идут голландцы (12-10-10).



Ранее сообщалось, что Ласицкене одержала 43-ю победу подряд в соревнованиях по прыжкам в высоту.