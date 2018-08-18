В Казани из квартиры хоккеиста Панина украли ювелирные изделия на 2,5 млн рублей — СМИ

В Казани неизвестные обворовали квартиру защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

По информации источника ProKazan.ru, инцидент произошел в начале июня. Похитители вынесли из квартиры хоккеиста ювелирные изделия на сумму почти 2,5 млн рублей.

«На днях после проведенной проверки было возбуждено дело по статье „Кража“» — рассказал собеседник издания.



Сам Панин подтвердил "Спорт-экспрессу" факт кражи, но не стал уточнять, что именно было похищено.

В совершении преступления подозревается бывшая супруга хоккеиста Регина. Сейчас идет расследование. Несколько лет назад она была осуждена за наезд на пешеходов, который закончился смертью двух человек. Ей назначили 4 года колонии-поселения с отсрочкой приговора на 14 лет в связи с рождением сына. Вскоре после этого хоккеист расстался с женой.