«Салават Юлаев» выиграл Кубок губернатора Челябинской области

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в финальном матче Кубка губернатора Челябинской области — 2018.

Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:3 в пользу «Салавата Юлаева». В составе уфимцев отличились Артем Федоров (4-я и 40-я минуты), Филип Ларсен (39-я) и Петр Хохряков (54-я). За «Трактор» результативными бросками отметились Ник Бэйлен (1-я минута), Пол Щехура (10-я) и Евгений Рясенский (33-я).



Напомним, что накануне «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 5:1.