«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Кубке губернатора Челябинской области

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче Кубка губернатора Челябинской области — 2018.



Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 5:1 в пользу «Салавата Юлаева». В составе уфимцев отличились Вячеслав Основин (21-я минута), Владимир Ткачев (23-я), Филип Ларсен (33-я), Петр Хохряков (33-я) и Григорий Панин (57-я). У хозяев единственную шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).

Эта победа позволила «Салавату» пройти в финал турнира, где команда вновь сыграет с челябинским клубом. В игре за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и «Авангард».



Напомним, что в предыдущем мачте турнира «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард».