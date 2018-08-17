Новости спорта

19:46 МСК
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Кубке губернатора Челябинской области

19:22, 17.08.2018
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Кубке губернатора Челябинской области
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче Кубка губернатора Челябинской области — 2018.

Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 5:1 в пользу «Салавата Юлаева». В составе уфимцев отличились Вячеслав Основин (21-я минута), Владимир Ткачев (23-я), Филип Ларсен (33-я), Петр Хохряков (33-я) и Григорий Панин (57-я). У хозяев единственную шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).

Эта победа позволила «Салавату» пройти в финал турнира, где команда вновь сыграет с челябинским клубом. В игре за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и «Авангард».

Напомним, что в предыдущем мачте турнира «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты