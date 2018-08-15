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Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

17:15, 15.08.2018
Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 18 августа посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль.

«Мы заедем и поздравим», — приводит «Интерфакс» слова помощника президента Юрия Ушакова.

Как отметили Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина запланирован визит в Берлин. По пути в Германию российский лидер остановится в Австрии.

Ранее стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

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