Мошенник обманул на 60 тысяч рублей жителей Чувашии с помощью сервиса BlaBlaCar

В Чебоксарах осужден 33-летний мужчина, обманувший жителей Чувашии через сервис BlaBlaCar.

В середине мая этого года мошенник, находясь в Московской области, нашел троих жителей Чувашии, которых пообещал доставить в Москву из Чебоксар. Он попросил перевести на его счет 6 500 рублей, 9 000 рублей и 45 000 рублей. Эти деньги злоумышленник пообещал вернуть во время совместной поездки, но не выполнил обещание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Позже мужчина был задержан. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, мужчина из Сызрани под видом женщины торговал несуществующими шубами.