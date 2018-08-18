Новости общества

12:57 МСК
Новости раздела
Общество

Мошенник обманул на 60 тысяч рублей жителей Чувашии с помощью сервиса BlaBlaCar

11:40, 18.08.2018
Мошенник обманул на 60 тысяч рублей жителей Чувашии с помощью сервиса BlaBlaCar
Фото: pixabay.com

В Чебоксарах осужден 33-летний мужчина, обманувший жителей Чувашии через сервис BlaBlaCar.

В середине мая этого года мошенник, находясь в Московской области, нашел троих жителей Чувашии, которых пообещал доставить в Москву из Чебоксар. Он попросил перевести на его счет 6 500 рублей, 9 000 рублей и 45 000 рублей. Эти деньги злоумышленник пообещал вернуть во время совместной поездки, но не выполнил обещание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Позже мужчина был задержан. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, мужчина из Сызрани под видом женщины торговал несуществующими шубами.

Справка

BlaBlaCar — крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. По данным на 2017 год, BlaBlaCar действует в 22 странах и насчитывает 50 миллионов пользователей. В основном сервис работает для междугородних поездок, а расходы на дорогу делятся пропорционально среди всех участников.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты