Мужчина из Сызрани под видом женщины торговал несуществующими шубами

Житель Сызрани предстанет перед судом за интернет-мошенничество.

Согласно данным дела, потерпевшей от рук преступника оказалась 37-летняя жительница Свердловской области. Она нашла на сайте норковую шубу за 10 тысяч рублей, после чего связалась с продавцом, который сообщил, что для покупки необходима полная предоплата.

Женщина перевела сумму, но злоумышленник перестал выходить на связь. Обманутая покупательница обратилась в полицию. Преступником оказался 27-летней сызранец. Он скачал фотографию шубы, а во время переговоров по продаже представлялся от женского лица от имени Ксения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Саратове мужчина пять лет выдавал себя за сотрудника ФСБ.