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Британские следователи не считают терактом наезд на людей в Лондоне — СМИ

09:59, 18.08.2018
Британские следователи не считают терактом наезд на людей в Лондоне — СМИ
Фото: pixabay.com

Британские следователи выразили сомнение в том, что наезд на пешеходов в Лондоне у здания парламента 14 августа был терактом.

Они отметили, что мотивы по-прежнему неизвестны. Однако следователи полагают, что опасные действия были связаны c реакцией мужчины на личные обстоятельства, так как доказательств, подтверждающих его радикализацию нет, передает Independent.

Кроме того, полиция право удерживает мужчину до 20 августа без предъявления обвинений.

Ранее наезд на людей в немецком Мюнстере был не признан терактом. При этом причины действий преступника не установлены.

Происшествия
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