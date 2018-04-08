МВД Германии: в наезде на людей в Мюнстере нет признаков теракта

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Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом. При этом причины действий преступника пока не установлены. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.



«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», передают «Ведомости» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

Ранее СМИ сообщили, что в Мюнстере на западе Германии грузовик въехал в группу людей. По последней информации, два человека погибли, 20 человек получили травмы.