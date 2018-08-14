Прикамский экс-полицейский отправится в колонию за избиение подростка

В городе Чайковский в Пермском крае бывший полицейский признан виновным в избиении 17-летнего подростка.

По данным следствия, в ноябре 2017 года ночью сотрудник правопорядка задержал несовершеннолетнего юношу, который находился в состоянии алкогольного опьянения. С целью принуждения прохождения медосвидетельствования мужчина причинил потерпевшему телесные повреждения.

По данному факту сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД была проведена служебная проверка. Полицейский был уволен. Позже приговором суда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать силовые должности сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.