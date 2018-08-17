Путин предложил кандидатуры на должности глав Ингушетии, Дагестана и ЯМАО
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуры глав трех регионов России — Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте Кремля.
На должность главы Ингушетии предложены нынешний глава республики Юнус-Бек Евкуров, Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев.
Кандидатами на должность главы Дагестана являются временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев, Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.
На губернаторское кресло ЯНАО претендуют временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов, Александр Голубенко и Виталий Лагутин.
Согласно региональному законодательству, глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО выбирают депутаты региональных парламентов из числа кандидатур, внесенных президентом по представлению партий, представленных в Госдуме и заксобраниях соответствующих регионов. Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.
Ранее Единоросы внесли кандидатуру Васильева на должность главы Дагестана на рассмотрение Владимира Путина.ОбществоВласть
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