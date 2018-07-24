Единороссы внесли кандидатуру Васильева на должность главы Дагестана

Генеральный совет партии «Единая Россия» решил внести кандидатуру врио главы Дагестана Владимира Васильева на должность главы республики на рассмотрение президента России Владимир Путин.



«Владимир Абдуалиевич за месяцы работы в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей. Его богатый опыт на федеральном уровне и авторитет в регионе безусловно окажут существенное влияние на успешное решение текущих и стратегических задач», — приводит пресс-служба партии слова секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака.

Кроме того, генсовет партии внес на рассмотрение Путину кандидатуру действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова на должность главы Ингушетии.

Выборы высших должностных лиц в республиках пройдут 9 сентября 2018 года.



Ранее сообщалось, что в Дагестане за коррупцию привлекли к ответственности более 200 чиновников.