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Единороссы внесли кандидатуру Васильева на должность главы Дагестана

14:14, 24.07.2018
Единороссы внесли кандидатуру Васильева на должность главы Дагестана
Фото: kremlin.ru

Генеральный совет партии «Единая Россия» решил внести кандидатуру врио главы Дагестана Владимира Васильева на должность главы республики на рассмотрение президента России Владимир Путин.

«Владимир Абдуалиевич за месяцы работы в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей. Его богатый опыт на федеральном уровне и авторитет в регионе безусловно окажут существенное влияние на успешное решение текущих и стратегических задач», — приводит пресс-служба партии слова секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака.

Кроме того, генсовет партии внес на рассмотрение Путину кандидатуру действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова на должность главы Ингушетии.

Выборы высших должностных лиц в республиках пройдут 9 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Дагестане за коррупцию привлекли к ответственности более 200 чиновников.

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