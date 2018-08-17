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Чемезов переизбран председателем совета директоров КАМАЗа

19:11, 17.08.2018
Чемезов переизбран председателем совета директоров КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов переизбран председателем совета директоров ПАО «КАМАЗ». Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Решение принято на заседании совета директоров, проведенного в заочной форме 14 августа, уточняется в сообщении.

Чемезов с 2004 года является членом совета директоров компании, возглавляет совет с 2008 года.

Напомним, что на годовом собрании акционеров 29 июня был избран совет директоров «КАМАЗа» из 11 человек. Единственным изменением в совете директоров стал уход из него бывшего премьер-министра РТ Ильдара Халикова, место которого занял нынешний глава кабмина РТ Алексей Песошин.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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