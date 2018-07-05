Стал известен новый состав совета директоров КАМАЗа

Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» избрало новый совет директоров компании. Информация об этом содержится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Единственным изменением в совете директоров стал уход из него бывшего премьер-министра РТ Ильдара Халикова. Вместо него в состав вошел нынешний глава кабмина РТ Алексей Песошин.

Также в совете директоров присутствуют глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент и гендиректор «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян и Михаил Бройтман, председатель первичной профсоюзной организации работников КАМАЗа Александр Васильев, замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков, вице-президент Daimler AG Вольфрам Шмид и руководитель подразделения грузовых автомобилей Mercedes-Benz и бизнеса грузовых автомобилей Daimler в РФ Геральд Янк.

Подробнее о том, как прошло общее собрание акционеров, читайте в материале «Реального времени».