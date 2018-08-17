Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты ВГТРК в Донбассе попали под обстрел украинской армии. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка.



«Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов», — передает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате обстрела звукорежиссер получил контузию.

Напомним, весной съемочная группа Сладкова уже попадала под огонь ВСУ вблизи населенного пункта Крутая Балка. В результате были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин.