Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Журналисты ВГТРК в Донбассе попали под обстрел украинской армии. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка.
«Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов», — передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате обстрела звукорежиссер получил контузию.
Напомним, весной съемочная группа Сладкова уже попадала под огонь ВСУ вблизи населенного пункта Крутая Балка. В результате были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин.Происшествия
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