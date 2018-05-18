При обстреле в Донбассе ранили звукооператора ВГТРК
Съемочная группа ВГТРК попала в пятницу под обстрел в Донбассе. В результате был ранен звукооператор Игорь Уклеин.
Инцидент произошел в промзоне в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.
По данным «Россия 24», речь идет об обстреле, в котором погиб комбат батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай.
Ранее суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.Происшествия
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