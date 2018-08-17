Суд в Лондоне снова арестовал акции банка «Возрождение»
Арест произведен в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который подала к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группа держателей кредитных нот.
Высокий суд Лондона 15 августа наложил арест на акции банка «Возрождение» в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн. Иск был подан к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группой держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых, передают «Ведомости».
После того, как в декабре 2017 года ЦБ РФ заявил о санации «Промсвязьбанка», бумаги перестали обслуживаться и инвесторы подали в суд.
Ранее группа ВТБ договорилась о покупке акций банка «Возрождение» с фондом Bonum Capital (представляет интересы контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева).ЭкономикаБанки
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