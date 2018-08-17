ОНФ потребовал объяснений от властей Нижегородской области из-за размытых объектов ЧМ-2018

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Депутат Госдумы Александр Васильев, являющийся координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», направил запросы властям Нижегородской и Волгоградской областей из-за проблем во время дождей на объектах, построенных к ЧМ-2018.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили сразу несколько таких проблем в Нижнем Новгороде. После дождя была смыта брусчатка в Александровском саду, потоп на улицах города в период чемпионата и смытая часть тротуара на Волжской набережной.

В Волгограде произошла похожая история.

«Построенный к ЧМ по футболу стадион не выдержал проливных дождей и начал сползать в овраг», — говорится в сообщении ОНФ.

Кроме того, в Самаре засохли почти 7 тысяч деревьев и кустарников, высаженных годом ранее.