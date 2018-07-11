Мэр Нижнего Новгорода поручил отремонтировать брусчатку на Звездинке за сутки

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил отремонтировать тротуары, размытые после потопа, за сутки. Также он потребовал от «Нижегородского водоканала» прочистить все прилегающие коллекторы.

По словам градоначальника, дождь вскрыл серьезные проблемы с ливневой канализацией и водоотведением в городе.

«Очевидно, что здесь либо проектные решения некачественные, либо это безобразно сделанная подрядчиком работа, который не исполнил проектные решения», — приводит слова Панова пресс-служба мэрии.

Напомним, что кроме потопа, случившегося 9 июля, часть улиц города серьезно затопило и после ливня 19 июня. Тогда городские власти также нашли причину: мусор заблокировал реку в точке выхода из подземного коллектора.