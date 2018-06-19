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Нижний Новгород затопило после грозы — соцсети

15:21, 19.06.2018
Нижний Новгород затопило после грозы — соцсети
Фото: vk.com/public79858706

В Нижнем Новгороде прошел сильный ливень. В результате часть улиц города оказалась затопленной.

Пользователи соцсетей жалуются, что канализация принимающего матчи ЧМ-2018 города оказалась неспособна быстро справиться с потоками воды.

На одном из роликов видно, как охранник отеля выносит девушек из машин, затопленных прямо посередине дороги.

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