Нижний Новгород затопило после грозы — соцсети
В Нижнем Новгороде прошел сильный ливень. В результате часть улиц города оказалась затопленной.
Публикация от Экстрим НН клуб Дмитрий Тютин (@extreme_nn) 19 Июн 2018 в 4:50 PDT
Пользователи соцсетей жалуются, что канализация принимающего матчи ЧМ-2018 города оказалась неспособна быстро справиться с потоками воды.
В Нижнем не знают о существовании ливневок))) даже ЧМ по футболу не изменил ситуации)))
Публикация от Пончик (@oootravkina) 19 Июн 2018 в 5:01 PDT
Публикация от Елизавета Богданова (@lizalizavetka0406) 19 Июн 2018 в 5:09 PDT
На одном из роликов видно, как охранник отеля выносит девушек из машин, затопленных прямо посередине дороги.
Публикация от Нижний Новгород (@n.novgorod_online) 19 Июн 2018 в 4:37 PDT
ПроисшествияПубликация от Наталья Пруднова (@nataliaprudnova) 19 Июн 2018 в 4:56 PDT
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