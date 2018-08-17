Новый «киберГОСТ» обяжет банки информировать Центробанк о краже денег клиентов

Банк России выпустит ГОСТ с детальным описанием киберинцидентов и киберугроз, о которых банки обязаны будут сообщать регулятору через новую систему кибербезопасности.



«Сейчас идет техническая экспертиза, после чего мы стандарт выпустим», — цитирует РБК зампредседателя ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Информирование будет осуществляться через запущенную 1 июля систему по предотвращению киберугроз в финансовой сфере.

Отмечается, что в список войдут несанкционированные переводы денежных средств, финансовые и банковские операции, а также инциденты, связанные с нарушением бесперебойности оказания финансовых услуг.

Банки обяжут сообщать о случаях, связанных с хищением средств клиентов, в частности о взломах личных смартфонов граждан или компьютерных систем компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 июля российские банки обяжут информировать регулятор об ущербе от хакерских атак.

