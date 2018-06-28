Банк России обязал кредитные организации информировать о хакерских атаках

Банк России обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Центроанке пояснили, что полученную от банков информацию регулятор будет использовать для выработки рекомендаций участникам финансового рынка по противодействию выявленным киберугрозам.

Также банки обязали приобретать сертифицированное программное обеспечение и периодически тестировать его.

Вместе с тем в документе говорится о импортозамещении российскими средствами защиты информации, которые соответствуют требованиям ФСБ.



Ранее уже сообщалось, что с 1 июля российские банки будут обязаны информировать об ущербе от хакерских атак.