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Банк России обязал кредитные организации информировать о хакерских атаках

10:32, 28.06.2018
Банк России обязал кредитные организации информировать о хакерских атаках
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Центроанке пояснили, что полученную от банков информацию регулятор будет использовать для выработки рекомендаций участникам финансового рынка по противодействию выявленным киберугрозам.

Также банки обязали приобретать сертифицированное программное обеспечение и периодически тестировать его.

Вместе с тем в документе говорится о импортозамещении российскими средствами защиты информации, которые соответствуют требованиям ФСБ.

Ранее уже сообщалось, что с 1 июля российские банки будут обязаны информировать об ущербе от хакерских атак.

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