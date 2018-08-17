На почтовые марки судебным приставам Татарстана потратят более 3 млн рублей

Управление федеральной службы судебных приставов по РТ опубликовало тендер на поставку почтовых марок.

На период до 31 декабря на эти цели будет потрачено 3,3 млн рублей. Оплата будет производиться за счет бюджетных средств. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Отмечается, что закупка производится у единственного поставщика.

Напомним, в Бугульме изготовят уличные указатели на татарском языке за 387,5 тысячи рублей.