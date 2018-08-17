Профицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии превысил 1,5 триллиона рублей

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе — июне текущего года составил более 1,5 триллиона рублей. Такие данные приводит Казначейство РФ.



Доходы бюджета за отчетный период составили 16,77 трлн рублей, расходы — 15,26 трлн рублей, говорится в отчете.

При этом за аналогичный период прошлого года профицит составил 64,5 млрд рублей. За весь 2017 год дефицит консолидированного бюджета РФ составил 1,35 трлн рублей.



Ранее сообщалось, что в I полугодии 2018 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 1,9% ВВП (877 млрд рублей) против дефицита в 1% ВВП годом ранее.