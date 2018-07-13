Профицит федерального бюджета в I полугодии составил 1,9% ВВП — Минфин РФ

В I полугодии 2018 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 1,9% ВВП (877 млрд рублей) против дефицита в 1% ВВП годом ранее.

Согласно данным Минфина, за полгода доходы бюджета составили 8,6 трлн рублей, расходы — 7,7 трлн рублей. Больше всего было израсходовано на социальную политику (2,3 трлн рублей) и национальную оборону (1,4 трлн рублей). Наибольшие доходы пришлись на нефтегазовую (3,9 трлн рублей) и на ненефтегазовую отрасли (4,6 трлн рублей).

Ранее Минфин РФ спрогнозировал рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП.