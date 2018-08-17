ПХК ЦСКА назвал заявления болельщиков клуба выдумкой

Хоккейный клуб ЦСКА оценивает заявление активных болельщиков клуба как выдумку. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы московского клуба Владимир Герасимов.

«У ЦСКА миллионная армия болельщиков, недавно была встреча с болельщиками, на ней было больше 100 человек активных болельщиков. То, что футбольные фанаты выдумывают, мы комментировать не собираемся», — сказал Герасимов по телефону.



Напомним, что ранее на сайте активных болельщиков ЦСКА было опубликовано заявление, в котором они сообщают, что будут бойкотировать домашние матчи ЦСКА чемпионата КХЛ на новой арене. ЦСКА начнет новый сезон на арене «Парк Легенд», переименованной в «ЦСКА Арену». По словам болельщиков ЦСКА, логичнее было бы переехать в «Мегаспорт».