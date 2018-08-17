Болельщики ЦСКА не будут посещать матчи команды в нынешнем сезоне

Болельщики хоккейного клуба ЦСКА выступили с заявлением, что будут бойкотировать домашние матчи своей команды в сезоне 2018/19. Переезд на «Арену Легенд», переименованную в «Арену ЦСКА» с нынешнего сезона, их не устраивает.



«Перед началом нового сезона руководство ХК ЦСКА объявило о переезде на новый стадион — «Арену Легенд» (ранее носивший официальное название «ВТБ Ледовый дворец», а ныне и вовсе переименованный в «ЦСКА Арена»). В пятиминутной (!) доступности от родного ЛДС ЦСКА находится современная, вмещающая в себя 12 тысяч человек арена «Мегаспорт», хорошо известная «красно-синим» болельщикам, так как на ней часто проводил и проводит свои матчи баскетбольный ЦСКА. Арена, к слову, начиная с этого года станет местом проведения домашних игр московского ХК «Динамо». Последний пример доказывает, что переезд в данный спортивный комплекс был возможен — нужно было лишь захотеть. Несмотря на данный факт, руководство принимает решение проводить домашние матчи на другом конце Москвы.



Переезд на новую арену, в стенах которой свои игры вот уже второй год будет проводить ХК «Cпартак», — очень, мягко говоря, спорное решение, которое было принято без учета мнения болельщиков ЦСКА, ради которых, как утверждают многочисленные заявления, и играет хоккейный клуб. По мнению руководства, болельщик не имеет права участвовать в принятии решения, где ему поддерживать команду. Пусть это будет хоть «Арена Легенд», хоть «Сокольники» — руководству плевать. Подтверждает это дерзкая и грубая форма общения президента клуба ХК ЦСКА Игоря Есмантовича на состоявшейся закрытой встрече с болельщиками:



— Кто вы такие, чтобы указывать, что нам делать.

…

— Дилетанты, не державшие в руках кубки.

…

— Мы не считаем должным прислушиваться к вашему мнению…



Все эти годы, пока данная персона является президентом клуба, возникали многочисленные проблемы при обсуждении разных тем касательно команды и ее поддержки: присутствия ряда игроков в команде, организационных вопросов и т.д. С данным управленцем болельщики так и не смогли найти общего языка, и мы не видели, что вопросы, адресованные к руководству и лично к президенту клуба, как-то решались. Никогда Есмантович не получал поддержки болельщиков, и заявление о переезде на новую арену стало последней каплей для нас, активных фанатов ЦСКА.



Не учитывая мнения собственных болельщиков, нас обязывают делить «домашнюю» арену с самым непримиримым соперником — «Спартаком». Зачем мы меняем ставший для каждого болельщика родным Ледовый дворец спорта, расположенный в исторически сложившемся «армейском районе» — никто на этот вопрос ответить так и не пытался. Зато на слабоумные высказывания время у нашего президента есть. Так, например, Есмантович считает, что «соседство со «Спартаком в «Парке легенд» сблизит болельщиков клубов».

В данной ситуации все армейские ультрас и ОФ-коллективы приняли решение бойкотировать игры ХК ЦСКА на данной арене.

Хотим отметить, что мы ВСЕГДА, вне зависимости от статуса чемпионата или его формата, уровня соперника и удаленности выездных игр, ПОДДЕРЖИВАЛИ родной ЦСКА и были РЯДОМ с КОМАНДОЙ! Однако в данной ситуации мы не можем позволить себе посещать домашние матчи на этой арене, разделяя трибуну со свиньями. Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки команды, но сможем это делать только на выездных играх», — написано в заявлении, опубликованном на сайте болельщиков ЦСКА Red-Blue world.