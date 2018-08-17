Альтернатив дефолту в 1998 году не было — экс-глава Минфина
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, что решение о дефолте ровно 20 лет назад — в 1998 году не было спонтанным, власти страны до конца пытались предотвратить девальвацию, но альтернативы не было.
«Но я и сегодня абсолютно уверен, что по ситуации на июль — август альтернатив не было, разве что можно было несколько иначе структурировать выплаты по тем или иным государственным обязательствам», — отмечает Задорнов.
По его словам, во избежание утечки информации и паники детали решения готовились в выходные перед «черным понедельником» 17 августа, передает РИА «Новости».
Экс-глава Минфина озвучил четыре причины дефолта, среди них- непоследовательность экономической политики правительства в 1996—1998 годах, курсовая политика ЦБ, колоссальный государственный долг России в 1998 году и внешние шоки, когда резко упали цены на сырье.
Справка
Ровно 20 лет назад – 17 августа 1998 года – а России произошел «дефолт», в результате которого обесценилась национальная валюта, а люди лишились сбережений.
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