Альтернатив дефолту в 1998 году не было — экс-глава Минфина

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, что решение о дефолте ровно 20 лет назад — в 1998 году не было спонтанным, власти страны до конца пытались предотвратить девальвацию, но альтернативы не было.

«Но я и сегодня абсолютно уверен, что по ситуации на июль — август альтернатив не было, разве что можно было несколько иначе структурировать выплаты по тем или иным государственным обязательствам», — отмечает Задорнов.

По его словам, во избежание утечки информации и паники детали решения готовились в выходные перед «черным понедельником» 17 августа, передает РИА «Новости».

Экс-глава Минфина озвучил четыре причины дефолта, среди них- непоследовательность экономической политики правительства в 1996—1998 годах, курсовая политика ЦБ, колоссальный государственный долг России в 1998 году и внешние шоки, когда резко упали цены на сырье.

