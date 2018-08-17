Средняя зарплата в Пермском крае составляет 37 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь этого года в Пермском крае составила 37 066 рублей. Данные приводит Пермьстат.

По данным специалистов, по отношению к июню 2017 года показатель увеличился на 7,2%, реальная зарплата повысилась на 5,9%.

Добавим, за первые шесть месяцев 2018 года средняя зарплата в регионе сложилась в размере 34 676 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8%. Реальная заработная плата также выросла на 7,2%.

Напомним, работодатели должны пермякам по зарплате 24 млн рублей.