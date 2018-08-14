Работодатели должны пермякам по зарплате 24 млн рублей
В Пермском крае задолженность по заработной плате составляет 24 млн рублей. Данные приводит Пермьстат на 1 августа этого года.
Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность, составила порядка тысячи человек. В расчете на одного сотрудника цифра составляет 23,9 тыс. рублей.
В целом, долги по зарплате в Прикамье увеличились в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая сумма задолженности — в Перми.
Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым