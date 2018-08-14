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Работодатели должны пермякам по зарплате 24 млн рублей

10:11, 14.08.2018
Работодатели должны пермякам по зарплате 24 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Пермском крае задолженность по заработной плате составляет 24 млн рублей. Данные приводит Пермьстат на 1 августа этого года.

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность, составила порядка тысячи человек. В расчете на одного сотрудника цифра составляет 23,9 тыс. рублей.

В целом, долги по зарплате в Прикамье увеличились в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая сумма задолженности — в Перми.

Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае.

ЭкономикаФинансы
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