82-летняя мать Володина в элитной квартире не живет, но квартплату не задерживает – СМИ

82-летняя Лидия Барабанова, которую СМИ называют матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина, владеет квартирой площадью почти в 400 квадратных метров, но в квартире не живет. Зато квартплату вносит регулярно.



«Никто из персонала ее не видел. Зато квартплату ( а она совсем немаленькая!) вносит регулярно и никаких нареканий от управляющей компании не имеет», — пишут «Новые известия» со ссылкой на сотрудника компании «Эко-Эксплуатация», которая управляет ЖК «Белый лебедь».



Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Барабановой элитную квартиру площадью 400 кв. метров. Предполагаемая стоимость жилья составляет около 230 млн рублей.