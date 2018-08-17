В России предложили создать Fan ID для избирателей

В России могут протестировать систему голосования с помощью электронных карт избирателей, разработанных по аналогии с удостоверением болельщика FAN ID на чемпионате мира по футболу. С соответствующей инициативой выступил общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.



«Сразу после выборов мы будем ставить вопрос о том, что в Москве на следующих выборах должен пройти эксперимент «Электронная карта избирателя». Когда не нужно создавать выездные участки, когда не нужно продлевать время голосования», — цитирует «Интерфакс» председателя штаба Алексея Венедиктова.



Отмечается, что одноразовая карта позволит проголосовать в любой точке мира.

«Вы заходите в интернет, вы получаете на свой телефон код доступа и голосуете, где бы вы ни были — в Липецке, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Лондоне, — не важно», — пояснил Венедиктов.