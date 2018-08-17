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В КФУ зачислили 14-летнюю абитуриентку, экстерном закончившую школу

11:18, 17.08.2018
В КФУ зачислили 14-летнюю абитуриентку, экстерном закончившую школу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казанский Федеральный университет зачислили 14-летнюю абитуриентку Лину Мухаметзянову. Девушка будет обучаться лингвистике очно, на контрактной основе.

Мухаметзянова училась сначала в казанской гимназии №122, после чего перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга. В 13-летнем возрасте она экстерном окончила дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Напомним, исполнительные комитеты Казани и Набережных Челнов направили на целевое обучение в Казанский федеральный университет троечников.

ОбществоОбразование Татарстан
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