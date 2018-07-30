Исполкомы Челнов и Казани направили на целевое обучение троечников

Исполнительные комитеты Казани и Набережных Челнов направили на целевое обучение в Казанский федеральный университет выпускников с низкими средними баллами по ЕГЭ.



По специальности «управление качеством почв и биотехнологии» прошел абитуриент со 146 баллами, на «биологию» — со 157 баллами, передает «Вечерняя Казань» со ссылкой на приказ ректора КФУ Ильшата Гафурова о зачислении.

Отмечается, что самый низкий балл — 125 — у выпускницы, зачисленной в Набережночелнинский институт КФУ от исполкома Набережных Челнов на направление «материаловедение».

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