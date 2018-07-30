Новости общества

21:46 МСК
Новости раздела
Общество

Исполкомы Челнов и Казани направили на целевое обучение троечников

20:02, 30.07.2018
Исполкомы Челнов и Казани направили на целевое обучение троечников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполнительные комитеты Казани и Набережных Челнов направили на целевое обучение в Казанский федеральный университет выпускников с низкими средними баллами по ЕГЭ.

По специальности «управление качеством почв и биотехнологии» прошел абитуриент со 146 баллами, на «биологию» — со 157 баллами, передает «Вечерняя Казань» со ссылкой на приказ ректора КФУ Ильшата Гафурова о зачислении.

Отмечается, что самый низкий балл — 125 — у выпускницы, зачисленной в Набережночелнинский институт КФУ от исполкома Набережных Челнов на направление «материаловедение».

Ранее аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг дорогих и дешевых направлений, на которые можно поступить платно в Татарстане.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты