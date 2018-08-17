АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 43 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительными три сделки «Татфондбанка» на сумму 43,3 млн рублей. Все операции совершены с 30 ноября по 14 декабря 2016 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки:

ООО «ЗапСибНефтеПродукт» — переводы с 30 ноября по 5 декабря 2016 года на сумму 15,3 млн рублей на счет третьего лица; с 1 по 8 декабря 13,9 млн рублей в другой банк; ООО «Мелиорация-Строй» 5 и 9 декабря отправило 13,1 млн рублей на счет физлица; ООО «Перспектива» 14 декабря перевело 1 млн рублей на счет другого человека.



Напомним, АС РТ ранее признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму почти в 70 млн рублей.