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АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 43 млн рублей

10:23, 17.08.2018
АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 43 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Арбитражный суд РТ признал недействительными три сделки «Татфондбанка» на сумму 43,3 млн рублей. Все операции совершены с 30 ноября по 14 декабря 2016 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки:

  1. ООО «ЗапСибНефтеПродукт» — переводы с 30 ноября по 5 декабря 2016 года на сумму 15,3 млн рублей на счет третьего лица; с 1 по 8 декабря 13,9 млн рублей в другой банк;
  2. ООО «Мелиорация-Строй» 5 и 9 декабря отправило 13,1 млн рублей на счет физлица;
  3. ООО «Перспектива» 14 декабря перевело 1 млн рублей на счет другого человека.

Напомним, АС РТ ранее признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму почти в 70 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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