Шамиль Газизов: «Футболисты «Уфы» в очередной раз проявили характер и стойкость духа»

Выход футбольного клуба «Уфа» в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы является огромным достижением для всего Башкортостана. Об этом ТАСС по телефону заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

— Футболисты «Уфы» в очередной раз проявили характер и стойкость духа. Мы играем в достаточно тяжелом и непривычном для нас графике — со второго дня на третий, однако на последних минутах нам удается дожимать и добиваться нужного результата. Хотелось бы поздравить всех болельщиков «Уфы» и жителей Башкирии с большим для нас достижением. Перед началом матча я ожидал достаточно много голов, так оно и вышло. Самое главное, что результат в нашу пользу. О следующем сопернике пока не задумываемся. Пускай закончится матч между «Марибором» и «Рейнджерс», а там будет видно», — сказал Газизов.

Напомним, что «Рейнджерс» одержал победу над словенцами (3:1 и 0:0) и стал соперником «Уфы».

