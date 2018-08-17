«Зенит» и «Уфа» укрепили позиции России в таблице коэффициентов УЕФА

Победа петербургского «Зенита» и ничья «Уфы» в ответных матчах третьего раунда квалификации Лиги Европы позволили России укрепить свои позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

В текущем сезоне Россию впервые в истории еврокубков представляют шесть клубов. Для сохранения квоты стране нельзя терять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, где ее ближайшем преследователем является Португалия. Выше располагается Франция, которая также имеет шесть команд в еврокубках.

Победа «Зенита» принесла России 0,166 балла, а ничья «Уфы» — 0,083 (0,249 в сумме). «Бордо» добавил в копилку Франции только 0,166 балла. «Брага» принесла Португалии 0,1 балла. Суммарный коэффициент России составляет 44,966 балла, Франции — 50,581, а Португалии — 38,732 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,855), второе — Англия (65,534), третье — Италия (64,868), четвертое — Германия (59,427).