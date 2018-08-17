Жители Челнов задолжали за коммунальные услуги 238 миллионов рублей

Прокуратура Набережных Челнов потребовала от управляющих организаций выплатить долги за коммунальные услуги в размере 238 млн рублей.

Так, за тепло долги составили 126 млн рублей, водоснабжение и водоотведение — 95 млн рублей, электроснабжение — 17 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителей организаций представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ, связанном с увеличением ставки НДС.