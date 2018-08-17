Жители Челнов задолжали за коммунальные услуги 238 миллионов рублей
Прокуратура Набережных Челнов потребовала от управляющих организаций выплатить долги за коммунальные услуги в размере 238 млн рублей.
Так, за тепло долги составили 126 млн рублей, водоснабжение и водоотведение — 95 млн рублей, электроснабжение — 17 млн рублей.
По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителей организаций представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте ведомства.
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